Эддоллс: у машины Квята был хороший баланс, Гасли столкнулся с трудностями

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддоллс подвёл итоги свободных практик для пилотов команды, выразив удовлетворение их темпом во второй тренировке.

«Первая практика не была для нас самой лёгкой в нынешнем сезоне. Мы оценивали работу на разных составах шин и, кроме того, кое-что тестировали. К сожалению, испытания были прерваны красными флагами. Это означало, что первая сессия завершилась для нас не лучшим образом.

На трассе «Яс Марина» легко застрять в трафике, и именно это случилось с Гасли — ему было сложно проехать чистый круг. Что касается Квята, то в первой сессии у него был хороший баланс, в то время как у Пьера с этим были проблемы. После тренировки мы провели анализ и внесли много изменений перед второй сессией. В итоге следующая тренировка прошла более гладко. Мы показали нашу реальную конкурентоспособность, завершив день в топ-10 двумя машинами. Это позитивно, но нам предстоит ещё много работы. Как бы то ни было, ожидают от нас достойного темпа на протяжении уик-энда», — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».