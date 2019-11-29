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Боттас прокомментировал аварию с Грожаном

Боттас прокомментировал аварию с Грожаном
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями об аварии с гонщиком «Хааса» Роменом Грожаном. Инцидент произошёл в ходе второй свободной тренировки Гран-при Абу-Даби.

«Конец второй практики был смазан инцидентом с Роменом Грожаном. Думал, что он увидит мою атаку по внутреннему радиусу. Но когда я понял, что он меня не видит, мне уже было некуда деваться», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Мерседеса».

После того, как Боттас и Грожан были вызваны к стюарду для разбора инцидента, финн признал свою вину и получил предупреждение. Напомним, именно Валттери показал лучшее время по итогам второй сессии. После аварии с Грожаном он сумел вернуться на трассу, в то время как француз из боксов больше не выезжал.

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