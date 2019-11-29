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Грожан: Боттас предложил мне днище своего болида

Грожан: Боттас предложил мне днище своего болида
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Абу-Даби, а также прокомментировал аварию с Валттери Боттасом в ходе второй тренировки.

«Я пилотировал с обновлениями болида. У нас были детали, с которыми ранее мы не работали, так что на будущее важна была обратная связь. Я был доволен днищем и другими компонентами после первой сессии и принял решение продолжить работу с ними. К сожалению, у нас был только один образец новинок, так что завтра нам придётся возвращаться к старой версии. Это не очень радует, поскольку с новинками у нас получалась прекрасная работа, в обеих сессиях мы были лучшими среди команд, не относящихся к разряду топовых. Мы могли рассчитывать на прибавку в темпе.

Валттери извинился за аварию. Он совершил ошибку и даже предложил мне своё днище, но мы должны работать с тем, с чем знакомы», — приводит слова француза пресс-служба «Хааса».

Боттас прокомментировал аварию с Грожаном
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