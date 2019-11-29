Феттель: не ожидал, что меня развернёт

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Абу-Даби и признался, что разворот в ходе первой сессии застал его врасплох.
«По сравнению с соперниками нам по-прежнему не хватает скорости в медленных поворотах. Мы много теряем на третьем секторе. Кроме того, у нас с проблемы с перегревом шин, пилотировать достаточно непросто. Конечно, когда ты ищешь пределы, то пилотировать сложнее. Но мы пытаемся выжать из машины максимум, нам по силам прибавить за счёт настроек, и тогда посмотрим, удастся ли нам провести сильный уик-энд.
Что касается инцидента в первой сессии, то я сегодня искал пределы. Разворот застал меня врасплох, не ожидал этого. Пытался поймать заднюю часть болида, но это не сработало. К счастью, повреждения были невелики», — приводит слова немца пресс-служба «Феррари».
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