Леклер: соперники могут быть сильнее, чем могло показаться во второй практике

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Абу-Даби, отметив, что соперники «Скудерии» могут всерьёз прибавить в дни квалификации и гонки.
«Первая практика была нелёгкой для нас. Баланс был плох, но нам удалось здорово прибавить, и во второй сессии мы выглядели лучше. Это вселяет оптимизм, так как именно вторая тренировка наиболее показательна в плане гоночного и квалификационного темпа. Важным фактором в Абу-Даби является деградация шин. Похоже, мы быстры на первом и втором секторах, но нам нужно оптимизировать работу резины на третьем секторе. Будем фокусироваться на этом и попробуем прибавить.
Наши соперники могут быть сильнее, чем могло показаться в ходе второй практики, так что посмотрим, что принесёт завтрашний день», — приводит слова монегаска пресс-служба «Феррари».
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