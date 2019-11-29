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Леклер: соперники могут быть сильнее, чем могло показаться во второй практике

Леклер: соперники могут быть сильнее, чем могло показаться во второй практике
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Абу-Даби, отметив, что соперники «Скудерии» могут всерьёз прибавить в дни квалификации и гонки.

«Первая практика была нелёгкой для нас. Баланс был плох, но нам удалось здорово прибавить, и во второй сессии мы выглядели лучше. Это вселяет оптимизм, так как именно вторая тренировка наиболее показательна в плане гоночного и квалификационного темпа. Важным фактором в Абу-Даби является деградация шин. Похоже, мы быстры на первом и втором секторах, но нам нужно оптимизировать работу резины на третьем секторе. Будем фокусироваться на этом и попробуем прибавить.

Наши соперники могут быть сильнее, чем могло показаться в ходе второй практики, так что посмотрим, что принесёт завтрашний день», — приводит слова монегаска пресс-служба «Феррари».

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