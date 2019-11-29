Хэмилтон уверен, что «Мерседес» не уйдёт из чемпионата после 2020 года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон убеждён, что заводская команда немецких мотористов продолжит выступления в Формуле-1 и после вступления в силу нового регламента, внедрение которого ожидается в 2021 году.

«Достаточно уверен, что «Мерседес» останется в чемпионате и после 2020 года. Члены совета директоров прибыли в Абу-Даби, так что я пообщаюсь с ними. Но все они убеждённые сторонники гонок, и я уверен, что они хотят остаться в чемпионате. Но что-то может меняться, и я узнаю, поменялось ли что-либо.

Мне бы хотелось знать и о будущем Тото Вольфа. Мы обсуждали будущее, для нас это очень важно, но сейчас важно завершить сезон. Посмотрим, что решится зимой», — приводит слова британского пилота RaceFans.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не смог прямо ответить на вопрос, останется ли заводская команда в Формуле-1 и в 2021 году.