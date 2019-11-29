Хэмилтон: сложно было войти в нужный ритм

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Абу-Даби, признавшись, что они ему дались непросто. В частности, британец подчеркнул, что с трудом находил нужный ритм в работе.

«Это была обычная пятница, но сегодня мне с трудом удалось войти в нужный ритм. Как бы то ни было, у всех бывают хорошие и плохие дни, но машина хороша. Вместе с тем определённо есть аспекты, над которыми стоит работать как команде, так и мне. Попробую раскрыть новые стороны болида, это поможет в будущем. Тем более мы уже знаем, в чём сила этой машины», — приводит слова британца F1i.

Напомним, Льюис Хэмилтон досрочно оформил титул чемпиона мира. В 2019 году британец стал чемпионом мира в шестой раз.