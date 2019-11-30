19-летняя пилотесса из Эмиратов выиграла квалификацию гонки поддержки Ф-1

Амна Аль-Кубаиси показала лучшее время в квалификации первого этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов сезона-2020, который проходит в эти дни на трассе «Яс Марина» параллельно с Гран-при Формулы-1. Аль-Кубаиси проехала круг за 2:12.717 и на 0,140 секунды опередила своего ближайшего соперника — итальянца Николу Маринангели.
Отметим также, что на пятой позиции квалифицировалась сестра Амны — Хамда Аль-Кубаиси. В общей сложности в этапе принимают участие 13 пилотов, включая Ивана Пелкина, выступающего под украинским флагом.
Амна Аль-Кубаиси — дочь Халеда Аль-Кубаиси, первого пилота «24 часов Ле-Мана» из Эмиратов. Амна начала карьеру в 2014 году в возрасте 14 лет и стала первой в истории гонщицей из ОАЭ. Ранее она также выступала в региональных сериях в Европе, а в 2018-м провела сезон в итальянской Формуле-4, но не набрала ни одного очка, а в этом году не смогла пройти в состав женского первенства W Series.
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