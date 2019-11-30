Окону запретили появляться в боксах «Мерседеса» на Гран-при Абу-Даби

Резервист «Мерседеса» и экс-участник молодёжной программы немецкой команды Эстебан Окон окончательно теряет связь с коллективом. На Гран-при Абу-Даби французу запрещено появляться в боксах «Мерседеса», сообщает GrandPX.news.

Со следующего сезона Эстебан будет выступать в составе «Рено». Ради контракта с Энстоуном Окону пришлось пожертвовать участием в программе «Мерседеса», членом которой он был не один год. На следующей неделе француз проведёт первые тесты за рулём болида «Рено». Заезды состоятся на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби.

«Технически не развиваю болид „Рено“. У меня нет на это прав. Но мы находимся в постоянных обсуждениях, и я смог пройти подгонку сидения, а также поработал на симуляторе. Именно поэтому в этот уик-энд у меня уже нет права появляться в гараже „Мерседеса“.

Мы готовимся к тестам, мне повезло, у меня будет два дня, что случается редко. Это хорошая подготовка к 2020 году", — приводит слова Окона GrandPX.news.