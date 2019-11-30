Георгий Чивчян стал третьим в квалификации Международного кубка по дрифту

В последние выходные ноября в Японии проходит FIA Intercontinental Drifting Cup. На трассе «Цукуба» проходят заезды сильнейших дрифтеров мира. Россию на Международном кубке представляет единственный пилот — действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий победитель FIA IDC Георгий Чивчян.
В квалификации, прошедшей накануне решающих заездов, Гоча показал третий результат, уступив только пилоту из Гонконга Чарльзу Энгу, который в сезоне-2019 также выступал в RDS GP, и японскому дрифтеру Юкио Мацуи.
«Много раз ездил на „Одайбе“, где проходил Кубок в прошлом году, но и на „Цукубе “бывал раньше. Правда, четыре года назад это была совсем другая трасса, поэтому можно назвать её новой для меня. Но нет проблем, я люблю новые автодромы. Тренировок было не очень много, но с каждым новым проездом получается ехать всё чище и чище. Посмотрим, что сможет показать каждый из пилотов по итогам квалификации и в топ-16», — приводит слова российского дрифтера официальный сайт FIA.
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