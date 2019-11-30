Худший гонщик Формулы-2 заработал вторую дисквалификацию за сезон

Пилот команды Формула-2 MP Motorsport Махавир Рагунатан заработал вторую дисквалификацию за сезон, сообщает RaceFans. В ходе тренировки в Абу-Даби представитель Индии нарушил отработку процедуры старта.

Стюарды этапа в Абу-Даби отметили, что Рагунатан начал отрабатывать манёвры при наличии двух болидов впереди на решётке. В заявлении стюардов сказано, что Махавир позволил себе опасное и недопустимое поведение. Рагунатан отмечал, что болид перед ним начал движение, но это было не так. Проехав мимо неё и поняв, что допустил ошибку, он не остановился и продолжил движение.

За это пилот получил наказание в виде старта с пит-лейн и ещё три штрафных балла. Таким образом, у него набралось уже 12 штрафных баллов и, в теории, он должен пропустить этап чемпионата. Проблема в том, что в Формуле-2, в отличие от Формулы-1, штрафные баллы сгорают по итогам сезона. Поскольку этап в Абу-Даби последний в сезоне-2019, пока непонятно, какое наказание ждёт Рагунатана за 12 штрафных баллов. Напомним, в 2019 году Махавир уже пропустил этап из-за перебора штрафов.