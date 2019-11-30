На машине Боттаса снова заменили мотор
В преддверии Гран-при Абу-Даби стало известно, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получит новую силовую установку. В связи с этим было понятно, что финн начнёт гонку с конца стартовой решётки. На пятничных тренировках Боттас дважды показал лучшее время, но после завершения сессий в команде объявили, что Валттери ждёт ещё одна смена силовой установки. Такое решение было принято в связи с обнаруженной утечкой в пневматической системе, сообщает GPFans.
С учётом предыдущего штрафа, это не отразится на стартовых позициях финна. Напомним, перед последней гонкой чемпионата Валттери занимает второе место в общем зачёте пилотов. Он уже потерял шансы на титул, однако ни при каких раскладах не потеряет второе место.
- 30 ноября 2019
-
13:19
-
12:32
-
12:13
-
11:39
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
01:05
- 29 ноября 2019
-
23:52
-
23:34
-
22:39
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
20:43
-
20:33
-
19:29
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
18:59
-
18:48
-
17:56
-
17:32
-
16:31
-
15:01
-
14:39
-
13:32
-
12:38
-
12:03
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
08:00
Партнерский контент