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На машине Боттаса снова заменили мотор

На машине Боттаса снова заменили мотор
Авто / Формула-1 0

В преддверии Гран-при Абу-Даби стало известно, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получит новую силовую установку. В связи с этим было понятно, что финн начнёт гонку с конца стартовой решётки. На пятничных тренировках Боттас дважды показал лучшее время, но после завершения сессий в команде объявили, что Валттери ждёт ещё одна смена силовой установки. Такое решение было принято в связи с обнаруженной утечкой в пневматической системе, сообщает GPFans.

С учётом предыдущего штрафа, это не отразится на стартовых позициях финна. Напомним, перед последней гонкой чемпионата Валттери занимает второе место в общем зачёте пилотов. Он уже потерял шансы на титул, однако ни при каких раскладах не потеряет второе место.

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