Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 12-й

На автодроме «Яс Марина» завершилась третья тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим — напарник Льюиса Валттери Боттас.
Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 10-й результат.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.36,566
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,074
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,089
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,361
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,409
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,444
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,950
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,049
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,125
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,170
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,202
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,397
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,534
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,632
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,896
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,948
17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,014
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,216
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,640
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,293.
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