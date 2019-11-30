Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 12-й

На автодроме «Яс Марина» завершилась третья тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим — напарник Льюиса Валттери Боттас.



Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 10-й результат.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.36,566

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,074

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,089

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,361

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,409

6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,444

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,950

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,049

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,125

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,170

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,202

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,397

13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,534

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,632

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,896

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,948

17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,014

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,216

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,640

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,293.