Феттель: главное, что мы с Леклером ладим
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал инцидент с напарником, Шарлем Леклером, на Гран-при Бразилии.
«Очевидно, что случилось неприятное событие. Мы все хотим, чтобы оно не повторялось. Это ясно, и это самое главное. Важно, что мы ладим и между нами нет проблем. Знаю, что снаружи из этой ситуации пытаются раздуть пожар, но нам не о чем волноваться внутри команды.
Главный урок для нас в том, что если мы боремся друг с другом, то должны оставлять напарнику больше места. У нас был очень лёгкий контакт, но последствия были большими и крайне неприятными. Не думаю, что нужно с чем-то ещё разбираться. Мы оба остались недовольны таким итогом гонки», — приводит слова Себастьяна Феттеля F1i.
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