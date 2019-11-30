Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, но он получит штраф за замену мотора и будет стартовать последним. Третье место — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал четвёртое время, не успев на вторую попытку.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и примет старт только с 14-го места. Его напарник Пьер Гасли показал 12-е время.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,779
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,194
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,360
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,440
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,560
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,903
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,657
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,677
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,680
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,931

Не прошли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.37,055
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.37,089
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.37,103
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.37,141
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,254

Не прошли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.38,051
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,114
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.38,383
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,717
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.39,236

Формула-1 2019. Этап 21, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
30 ноября 2019, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:34.779
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.194
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.360
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019