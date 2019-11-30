Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, но он получит штраф за замену мотора и будет стартовать последним. Третье место — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал четвёртое время, не успев на вторую попытку.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и примет старт только с 14-го места. Его напарник Пьер Гасли показал 12-е время.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,779
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,194
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,360
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,440
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,560
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,903
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,657
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,677
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,680
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,931
Не прошли в третий сегмент:
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.37,055
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.37,089
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.37,103
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.37,141
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,254
Не прошли во второй сегмент:
16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.38,051
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,114
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.38,383
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,717
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.39,236
- 30 ноября 2019
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
17:58
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
15:40
-
14:15
-
14:05
-
13:19
-
12:32
-
12:13
-
11:39
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
01:05
- 29 ноября 2019
-
23:52
-
23:34
-
22:39
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
20:43
-
20:33
-
19:29
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
18:59
-
18:48
-
17:56
-
17:32
-
16:31