Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, но он получит штраф за замену мотора и будет стартовать последним. Третье место — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал четвёртое время, не успев на вторую попытку.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и примет старт только с 14-го места. Его напарник Пьер Гасли показал 12-е время.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,779

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,194

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,360

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,440

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,560

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,903

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,657

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,677

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,680

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,931



Не прошли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.37,055

12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.37,089

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.37,103

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.37,141

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,254



Не прошли во второй сегмент:



16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.38,051

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,114

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.38,383

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,717

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.39,236