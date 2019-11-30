Бинотто: мы облажались

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, по итогам которой Шарль Леклер показал четвёртое время, а Себастьян Феттель — пятое.



На последней попытке Леклер не успел проехать на быстрый круг до клетчатого флага из-за решения команды выпустить его на трассу последним из всей десятки пилотов.



«Мы знали, что сегодня не сможем быть достаточно конкурентоспособными. На последней попытке мы хотели попробовать рискнуть, выйдя на трассу последними, но на трассе оказалось слишком много трафика и мы облажались. Мы знали, какой будет риск, но сегодня наш ход не сработал. В целом хочу сказать, что нашим болидам не хватает прижимной силы, и это главная проблема», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Sports.