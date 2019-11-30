Квят: единственным достойным кругом была первая попытка в Q2, машину болтало

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, заключительной гонки сезона-2019. По словам Квята, автомобиль в этой сессии вёл себя не лучшим образом, из-за чего улучшить в финальной попытке гонщику не удалось.

«Единственным достойным кругом в квалификации была моя первая попытка во втором сегменте — управляемость машиной была очень плохой, её постоянно болтало по трассе, и я не знаю почему, перед квалификацией были лишь минимальные изменения. Ни разу в ходе сессии не было ощущения, что автомобиль работает как следует. Обычно машина способна на большее, но сегодня мы немного потеряли, и это стало сюрпризом. Впрочем, гонка длинная, так что посмотрим, что нам удастся. Произойти может всё что угодно. Не думаю, что сегодняшние проблемы скажутся завтра, ведь квалификация и гонка — две совершенно разные вещи. В гонке мы будем начинать с нуля», — передаёт слова Квята корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.

Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон, со второго места стартует Макс Ферстаппен, с третьего — Шарль Леклер. Даниил Квят занял 14-е место, но за счёт штрафа Валттери Боттаса переместился на 13-ю строчку, однако судьи разбирают инцидент на пит-лейне, когда россиянин небезопасно покинул боксы и едва не спровоцировал контакт с автомобилем Ромена Грожана.