Квят: единственным достойным кругом была первая попытка в Q2, машину болтало

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, заключительной гонки сезона-2019. По словам Квята, автомобиль в этой сессии вёл себя не лучшим образом, из-за чего улучшить в финальной попытке гонщику не удалось.
«Единственным достойным кругом в квалификации была моя первая попытка во втором сегменте — управляемость машиной была очень плохой, её постоянно болтало по трассе, и я не знаю почему, перед квалификацией были лишь минимальные изменения. Ни разу в ходе сессии не было ощущения, что автомобиль работает как следует. Обычно машина способна на большее, но сегодня мы немного потеряли, и это стало сюрпризом. Впрочем, гонка длинная, так что посмотрим, что нам удастся. Произойти может всё что угодно. Не думаю, что сегодняшние проблемы скажутся завтра, ведь квалификация и гонка — две совершенно разные вещи. В гонке мы будем начинать с нуля», — передаёт слова Квята корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.
Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон, со второго места стартует Макс Ферстаппен, с третьего — Шарль Леклер. Даниил Квят занял 14-е место, но за счёт штрафа Валттери Боттаса переместился на 13-ю строчку, однако судьи разбирают инцидент на пит-лейне, когда россиянин небезопасно покинул боксы и едва не спровоцировал контакт с автомобилем Ромена Грожана.
- 30 ноября 2019
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
17:58
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
15:40
-
14:15
-
14:05
-
13:19
-
12:32
-
12:13
-
11:39
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
01:05
- 29 ноября 2019
-
23:52
-
23:34
-
22:39
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
20:43
-
20:33
-
19:29
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
18:59
-
18:48
-
17:56
-
17:32
-
16:31