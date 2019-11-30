Гасли: машина постоянно скользила, но мы стартуем не так уж и далеко

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа Формулы-1 сезона-2019. По словам француза, в квалификации машина вела себя не лучшим образом, тем не менее итоговый результат оставляет шансы на хороший результат в гонке.

«Ощущения смешанные, поскольку у нас возникли некоторые проблемы — машина по каким-то причинам постоянно скользила. С другой стороны, ещё до квалификации мы говорили, что предпочли бы стартовать 11-м или 12-м, а не с десятого места. И я не думаю, что в третьем сегменте мы смогли бы подняться намного выше десятого — „Макларены“, „Рено“ и особенно Даниэль Риккардо были очень быстры, — передаёт слова Гасли корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко. — Пока сложно сказать, какой будет тактика. Думаю, один пит-стоп сработает хорошо, но и стратегия с двумя остановками может быть выгодной. Обгонять здесь довольно трудно, поэтому стратегия будет играть важную роль. В целом, мы стартуем не так уж и далеко — после штрафа Боттаса мы поднялись на 11-е место».

Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон, со второго места стартует Макс Ферстаппен, с третьего — Шарль Леклер. Пьер Гасли занял 12-ю позицию, но за счёт штрафа Валттери Боттаса будет стартовать 11-м.

Даниил Квят по итогам квалификации должен начать гонку с 13-й позиции, однако судьи разбирают инцидент на пит-лейне, когда россиянин небезопасно покинул боксы и едва не спровоцировал контакт с автомобилем Ромена Грожана.