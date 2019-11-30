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Команда «Торо Россо» получила денежный штраф, Квят избежал наказания

Команда «Торо Россо» получила денежный штраф, Квят избежал наказания
Авто / Формула-1 0

Команду «Торо Россо» оштрафовали на € 5 тыс. за небезопасный выпуск российского гонщика Даниила Квята на трассу, сообщает RaceFans. Таким образом, Даниил смог избежать санкций за оплошность команды и сохранит позицию на стартовой решётке.

Напомним, инцидент произошёл в первой части квалификации Гран-при Абу-Даби — болид российского гонщика выпустили на трассу практически под колёса Ромена Грожана, который чудом сумел избежать столкновения.

Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему должен был составить его напарник Валттери Боттас, но он наказан штрафом с последнего места за замену нескольких элементов силовой установки, благодаря чему вторую стартовую позицию получил Макс Ферстаппен. Квят будет стартовать 13-м.

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