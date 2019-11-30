Хюлькенберг: не испытываю особенных чувств перед последней гонкой

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг, покидающий Формулу-1 по окончании сезона, заявил, что не испытывает в этот уик-энд каких-то особенных эмоций, а основной задачей на Гран-при Абу-Даби немец назвал борьбу команды за пятое место Кубка конструкторов.
«Каждый уик-энд эмоциональный. Спорт и гонки — это всегда эмоции. Но в машине я действую как обычно — засучил рукава и работаешь, чтобы добиться наилучшего времени на круге. Не могу сказать, что в этот раз я испытываю какие-то особенные чувства. Я полностью сосредоточен на своей работе, поскольку у нас ещё остались дела в Кубке конструкторов — команде очень важно отстоять пятое место», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон, со второго места стартует Макс Ферстаппен, с третьего — Шарль Леклер. Нико Хюлькенберг квалифицировался десятым, но за счёт штрафа будет стартовать с девятой позиции. Партнёр немца по команде — Даниэль Риккардо — начнёт заезд с седьмого места.
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