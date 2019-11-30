Камара выиграл первую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Мазепин — 10-й, Маркелов сошёл

Бразильский гонщик Сержио Сетте Камара одержал победу в первой гонке заключительного этапа сезона-2019 Формулы-2 после старта с поул-позишен. Вместе с бразильцем на подиум поднялись Нобухару Мацусита и Чжоу Гуаньюй.



Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, занявший десятое место и набравший одно очко. Матевос Исаакян финишировал 15-м, а Артём Маркелов сошёл ещё в первой половине гонки из-за проблем с машиной.



Формула-2. Абу-Даби. Первая гонка



1. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 31 круг

2. Нобухару Мацусита (Carlin) +5.1

3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +7.7

4. Луи Делетраз (Carlin) +10.9

5. Каллум Айлотт (Sauber Junior) +15.9

6. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +20.3

7. Николас Латифи (DAMS) +25.7

8. Джулиано Алези (Trident) +32.2

9. Мик Шумахер (Prema) +41.9

10. Никита Мазепин (ART Grand Prix) +48.6

...13. Ник де Врис (ART Grand Prix) +53.4

...15. Матевос Исаакян (Sauber Junior) +56.5

...19. Артём Маркелов (Arden) — сошёл.