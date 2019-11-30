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Камара выиграл первую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Мазепин — 10-й, Маркелов сошёл

Камара выиграл первую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Мазепин — 10-й, Маркелов сошёл
Авто / Младшие серии 0

Бразильский гонщик Сержио Сетте Камара одержал победу в первой гонке заключительного этапа сезона-2019 Формулы-2 после старта с поул-позишен. Вместе с бразильцем на подиум поднялись Нобухару Мацусита и Чжоу Гуаньюй.

Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, занявший десятое место и набравший одно очко. Матевос Исаакян финишировал 15-м, а Артём Маркелов сошёл ещё в первой половине гонки из-за проблем с машиной.

Формула-2. Абу-Даби. Первая гонка

1. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 31 круг
2. Нобухару Мацусита (Carlin) +5.1
3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +7.7
4. Луи Делетраз (Carlin) +10.9
5. Каллум Айлотт (Sauber Junior) +15.9
6. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +20.3
7. Николас Латифи (DAMS) +25.7
8. Джулиано Алези (Trident) +32.2
9. Мик Шумахер (Prema) +41.9
10. Никита Мазепин (ART Grand Prix) +48.6
...13. Ник де Врис (ART Grand Prix) +53.4
...15. Матевос Исаакян (Sauber Junior) +56.5
...19. Артём Маркелов (Arden) — сошёл.

Формула-2 2019. Этап 12, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка 1 (31 круг)
30 ноября 2019, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Сержио Сетте Камара
DAMS
1:02:17.011
2
Нобухару Мацусита
Carlin
+5.149
3
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
+7.765
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