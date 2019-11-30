Леклер: понятия не имею, как это произошло

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби. На последней попытке Леклер не успел проехать на быстрый круг до клетчатого флага из-за решения команды выпустить его на трассу последним из всей десятки пилотов. По итогам квалификации Шарль Леклер занял четвёртое место, но будет стартовать третьим после штрафа Валттери Боттаса.



«Понятия не имею, как это произошло. Это жизнь, иногда так бывает. Ситуация неудачная, я не знаю, могли ли мы сделать иначе. Мы проанализируем это, постараемся понять и убедиться, что это не повторится, потому что это большое разочарование», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Победу в квалификации Гран-при Абу-Даби одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.