Риккардо: думаю, что на первых 10 кругах проблем с «софтом» не будет

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо по итогам квалификации Гран-при Абу-Даби отметил прогресс команды, которая в пятничных тренировках отставала от своих конкурентов, но прибавила в субботу: обе машины смогли выйти в Q3. Даниэль Риккардо занял восьмое место, а его напарник Нико Хюлькенберг — десятое.



«Накануне вечером команда проделала великолепную работу, именно это позволило прибавить по сравнению с тем, где мы были в пятничных тренировках. Да, в пятницу у нас было много проблем, но мы старались не слишком паниковать и планомерно работать — и получилось! В итоге команда обеими машинами прошла в финальный сегмент — и это очень вдохновляет, поскольку показывает, чего мы можем добиться за 24 часа, — передаёт слова Риккардо корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко. — На длинных отрезках мы были быстры и в тренировках — меня это даже удивило, но теперь, когда и на одном круге мы смотримся неплохо, уверенности стало ещё больше. Будем бороться с „Маклареном“».



«Думаю, что на первых десяти кругах проблем с шинами не возникнет, но затем преимущество наверняка перейдёт к тем, кто на „медиуме“. Очевидно, что в этот раз наши главные соперники — это „Торо Россо“, — сказал Риккардо. — И я бы предпочёл стартовать восьмым на „софте“, чем 12-м на „медиуме“. Если бы речь шла о 10-м и 11-м местах, я бы выбрал 11-е, но расстояние в несколько позиций на старте даёт нам некоторый запас перед пит-стопами».



Кроме того, Риккардо рассказал почему в заключительном сегменте совершил одну попытку по чистой трассе вместо двух с другими пилотами.

«Я был рад ехать один. Думаю, в „Рено“ тоже были рады — когда на трассе только твоя машина, это хорошо для маркетинга. Может, конечно, мой круг и не показали… Когда едешь один, очищаешь голову, едешь в своём темпе — и у тебя не может быть оправданий, типа трафика или проблем с резиной. Мы могли бы выехать одновременно с другими пилотами — трасса была бы где-то на десятую быстрее, но эта десятая не стоит риска. Учитывая, что вероятно прибавка была бы и меньше десятой секунды», — сказал пилот.