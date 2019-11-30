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Боттас: в гонке сделаю всё, что в моих силах

Боттас: в гонке сделаю всё, что в моих силах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на второй позиции. Боттас был оштрафован за замену элементов силовой установки и будет стартовать с последней позиции.

«Как команда мы провели сильный день, у нас был хороший темп. Вчера мы поняли, что должны быть быстрыми в квалификации, но сегодня мне было чуть менее комфортно за рулём, потому что машина начала больше скользить. В сравнении с пятницей, Льюису удалось прибавить, он проехал несколько отличных кругов. Сегодня он просто был быстрее.

Из-за штрафа завтра я буду стартовать последним, но я планирую бороться. Надеюсь, что мне удастся отыграться. В гонке может произойти что угодно. У нас быстрый болид, который в гонках ведёт себя лучше, чем в квалификации. Я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.

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