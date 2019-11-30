Боттас: в гонке сделаю всё, что в моих силах

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на второй позиции. Боттас был оштрафован за замену элементов силовой установки и будет стартовать с последней позиции.
«Как команда мы провели сильный день, у нас был хороший темп. Вчера мы поняли, что должны быть быстрыми в квалификации, но сегодня мне было чуть менее комфортно за рулём, потому что машина начала больше скользить. В сравнении с пятницей, Льюису удалось прибавить, он проехал несколько отличных кругов. Сегодня он просто был быстрее.
Из-за штрафа завтра я буду стартовать последним, но я планирую бороться. Надеюсь, что мне удастся отыграться. В гонке может произойти что угодно. У нас быстрый болид, который в гонках ведёт себя лучше, чем в квалификации. Я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.
- 30 ноября 2019
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:11
-
18:52
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
17:58
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
15:40
-
14:15
-
14:05
-
13:19
-
12:32
-
12:13
-
11:39
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
01:05
- 29 ноября 2019
-
23:52
-
23:34
-
22:39
-
22:10
-
21:43
-
21:19