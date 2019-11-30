Ферстаппен: это трасса «Мерседеса», но мы собираемся бороться за победу

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Абу-Даби.
«Я вполне доволен квалификацией. Мы выжали из машины почти всё. Конечно, ты всегда хочешь быть впереди или чуть ближе к времени поула, но я думаю, что это лучшее, что мы могли сделать. В календаре всегда есть трасс, где некоторые машины работают лучше, чем другие, им легче найти настройки. Это трасса „Мерседеса“, а для нас тут сложнее всё собрать на финальном секторе.
С учётом штрафа Валттери я буду стартовать с первого ряда, что поможет в гонке. Старт будет важен, ведь здесь трудно обгонять. Но гонка длинная. Конечно, мы собираемся бороться за победу, как и всегда. „Мерседес“ будет быстр, будет нелегко, но мы как команда выложимся по максимуму, будем давить на них и бороться до конца», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
- 30 ноября 2019
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:11
-
18:52
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
17:58
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
15:40
-
14:15
-
14:05
-
13:19
-
12:32
-
12:13
-
11:39
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
01:05
- 29 ноября 2019
-
23:52
-
23:34
-
22:39
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
20:43