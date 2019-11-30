Ферстаппен: это трасса «Мерседеса», но мы собираемся бороться за победу

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Абу-Даби.



«Я вполне доволен квалификацией. Мы выжали из машины почти всё. Конечно, ты всегда хочешь быть впереди или чуть ближе к времени поула, но я думаю, что это лучшее, что мы могли сделать. В календаре всегда есть трасс, где некоторые машины работают лучше, чем другие, им легче найти настройки. Это трасса „Мерседеса“, а для нас тут сложнее всё собрать на финальном секторе.



С учётом штрафа Валттери я буду стартовать с первого ряда, что поможет в гонке. Старт будет важен, ведь здесь трудно обгонять. Но гонка длинная. Конечно, мы собираемся бороться за победу, как и всегда. „Мерседес“ будет быстр, будет нелегко, но мы как команда выложимся по максимуму, будем давить на них и бороться до конца», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».