Албон: квалификация была средненькой, не смог выжать из машины максимум

Голландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Абу-Даби. Албон проиграл Максу Ферстаппену пять с половиной десятых.



«Для меня квалификация была средненькой, я не вполне удовлетворён своим результатом. У меня были проблемы в начале первого сегмента, я просто не смог выжать из машины максимум, что расстраивает. Было сложно и довольно скользко, но наш гоночный темп выглядит хорошим перед воскресеньем. „Мерседес“ выглядит быстро, они будут сильны, и я ожидаю, что Валттери прорвётся через пелотон, так что нам нужен хороший старт.



Думаю, деградация шин будет довольно высокой, из-за чего большинство из нас будет стартовать на „медиуме“, но будет интересно посмотреть на Себа, стартующего на „софте“. Мы выложимся завтра по максимуму и попробуем чего-то добиться», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».