Риккардо рассказал, чему научился благодаря переходу в «Рено»

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо, который перед началом сезона-2019 перешёл из топ-команды «Ред Булл» в «Рено», рассказал, каким вещам его научил год борьбы за менее высокие позиции.



«В середине пелотона очень легко перепилотировать: стараешься отыграть десятую, а вместо этого теряешь её. В целом большой разницы с выступлением в топ-команде нет: точно так же стараешься показать лучшее время, но в середине пелотона машины не так хороши — больше скользят, шины перегреваются, теряешь время.



Поэтому должен понимать, что делаешь за рулём. Думаю, главное, чему меня научила борьба в середине пелотона, — дисциплина», — передаёт слова Даниэля Риккардо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.