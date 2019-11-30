Источник: Хэмилтон уже дважды встречался с президентом «Феррари»

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может всерьёз рассматривать возможность продолжения карьеры в «Феррари» в 2021 году, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, в 2019 году гонщик «Мерседеса» уже дважды встречался с президентом «Феррари» Джоном Элканном. При этом Элканн, равно как и вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари, являются большими поклонниками таланта Хэмилтона.
Итальянское издание добавляет, что «Феррари» и Хэмилтон ранее уже обсуждали возможность сотрудничества. По неофициальным данным, Хэмилтон был расстроен, когда в 2017 году «Феррари» подписала новое трёхлетнее соглашение с Себастьяном Феттелем, так как британец был не против перейти в «Скудерию».
Контракты Хэмилтона с «Мерседесом» и Феттеля с «Феррари» истекают в конце 2020 года. La Gazzetta dello Sport считает, что «Феррари» вряд ли сохранит пару гонщиков Феттель — Леклер на сезон-2021.
- 30 ноября 2019
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