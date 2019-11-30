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Феттель: не нужно искать виноватых в том, что Леклер не начал быстрый круг

Феттель: не нужно искать виноватых в том, что Леклер не начал быстрый круг
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что не имеет смысла искать виновных в том, что последняя попытка обоих пилотов «Феррари» оказалась испорченной: Феттель ошибся на холодных шинах, а Шарль Леклер не успел на быстрый круг до клетчатого флага.

«В концовке квалификации Александер Албон сбросил темп, потому что перед ним был болид «Макларена». Не знаю, кто был впереди «Макларена» и насколько близко он был. Но не думаю, что стоит искать виновных в инциденте.

Жаль, потому что я из-за этого начал быстрый круг на остывшей резине, а Шарль и вовсе не смог начать круг. Трудно сказать, в чём наша проблема здесь, но, очевидно, мы знали заранее, что повороты — не то, в чём мы достаточно сильны. В этом отношении это не подходящая для нас трасса, но посмотрим, что получится в гонке», — приводит слова Себастьяна Феттеля PlanetF1.

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