Боттас выступает на Гран-при Абу-Даби больным
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что вынужден выступать на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 на фоне болезни. Однако финн заверил, что за рулём автомобиля не чувствует проблем со здоровьем.
«Мне уже лучше, чем было пару дней назад. Я был болен с вечера понедельника, а когда отправился сюда, то мне стало хуже. Но в машине это не имеет значения. Вы знаете, что в этот момент подскакивает адреналин и ты чувствуешь себя нормально», — приводит слова Боттаса Autosport.
Пилот «Мерседеса» занял в субботней квалификации второе место, но из-за замены двигателя примет старт в гонке Гран-при Абу-Даби с последней позиции.
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