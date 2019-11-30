Хэмилтон: это первый комплимент «Феррари» за 13 лет. Наконец они меня признали

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему было приятно услышать слова главы «Феррари» Маттиа Бинотто. Накануне Бинотто заявил, что счастлив наличию Хэмилтона на рынке пилотов в следующем сезоне. Контракт Льюиса с «Мерседесом» истекает в конце 2020 года.



«Думаю, это первый комплимент со стороны „Феррари“ за эти 13 лет. Если честно, не помню, чтобы когда-либо они меня упоминали. Так что спасибо, принимаю похвалу. Но это ничего не значит, это просто разговоры. Но приятно, что после стольких лет они наконец меня признали. Благодарен. Я всегда восхищался этой командой. Так что заслужить уважение со стороны такой команды — это неплохо», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.



Вместе с тем британец призвал не делать далеко идущих выводов и предрекать ему контракт с «Феррари» на сезон-2021.



«У них есть два отличных гонщика. Кто знает, что случится на рынке пилотов в следующем году. Но скажу абсолютно честно: сейчас я вообще на этом не сконцентрирован. Пытаюсь сделать всё для сильного окончания сезона. У меня продолжает действовать контракт, переговоры ещё не начались», — заверил британец.

Источник: Хэмилтон уже дважды встречался с президентом «Феррари»