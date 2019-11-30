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В «Торо Россо» видят преимущество в свободном выборе шин на гонку

В «Торо Россо» видят преимущество в свободном выборе шин на гонку
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон рассказал, как для его команды сложилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«После продуктивной пятницы третья тренировка тоже была позитивной, а обе стороны гаража были довольны перед квалификацией. Квалификация прошла нормально, но большего сказать нельзя, поскольку нам пришлось искать баланс. Мы недооценили наш потенциал сегодня вечером.

Разница в сроке службы составов резины означает, что старт из-за пределов первой десятки со свободным выбором шин для старта потенциально даёт некоторые шансы для борьбы с теми, кто стартует впереди. Мы сосредоточены на том, чтобы завтра максимально эффективно использовать обе машины. Надеемся использовать свой шанс и провести захватывающую битву в середине пелотона в завтрашней гонке», — приводит слова Джоди Эггинтона пресс-служба команды.

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