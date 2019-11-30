Райкконен прокомментировал провал «Альфа Ромео» в квалификации

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Райкконен оказался на позицию ниже партнёра по команде Антонио Джовинацци.



«Это разочаровывающий результат, ведь мы надеялись выжать из квалификации больше. Машина особо не потеряла скорость по сравнению с предыдущим Гран-при в Бразилии, но мы не смогли отыскать сцепление, которое нам было необходимо для квалификационных попыток. Надеюсь, на протяжении гоночной дистанции будет легче, так что мы можем рассчитывать на прогресс в гонке. Обгонять здесь нелегко, особенно при наших стартовых позициях, но мы собираемся как следует попробовать», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».