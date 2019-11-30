Хэмилтон — о первой поул-позишен с Германии: путь к этому поулу получился долгим

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы на квалификации Гран-при Абу-Даби. Британе завоевал поул впервые с 11-го этапа сезона-2019 в Германии.
«Путь к этому поулу получился долгим. Мы были сосредоточены на работе, но нам всё время чего-то не хватало, а другие пилоты оказывались быстрее. Но мы просто продолжали делать своё дело. В пятницу я чувствовал себя недостаточно уверенно, но попытался собрать всё воедино к квалификации. Сегодня машина ощущалась великолепно, так что спасибо огромное механикам за работу.
Команда сильно выросла по ходу сезона. Я прибавил, даже на последних нескольких этапах, потому что как гонщик ты всегда ищешь дополнительные доли секунды. Валттери весь год был очень быстр. Очень здорово завоевать поул-позишн после столь длинной паузы, да ещё и в последней гонке сезона», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.
- 30 ноября 2019
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