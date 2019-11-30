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Грожан: рад, что сезон заканчивается. Нам не терпится избавиться от этого болида

Грожан: рад, что сезон заканчивается. Нам не терпится избавиться от этого болида
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Самая большая проблема в том, что в трёх тренировках болид был хорош. Вчера я был очень доволен машиной. Нам пришлось поменять части после аварии с Боттасом, мы упорно поработали утром. В третьей сессии свободных заездов всё было хорошо, мы были 11-ми и знали, что способны на большее в квалификации. Но потом эта штуковина стала неуправляемой.

Никто не виноват, инженеры сделали максимум, а я пилотировал, как и всегда. Но в первом повороте и у меня, и у Кевина было скольжение боком, и я потерял три десятые.

На самом деле я доволен тем, что сезон завершается. Я пытался быть позитивным в течение сезона, но нам не терпится избавиться от этого болида. И, поверьте, он не получит места в музее команды», — приводит слова Грожана Crash.

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