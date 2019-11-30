«Феррари» сохранит право вето в новом Договоре согласия

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери подтвердил, что итальянская команда сохранит право вето в новом Договоре согласия.



«Право вето, которое мы отстояли, крайне важно не только для нашей команды, но и в целом для автоспорта. Применим ли мы это право когда-то? Я сомневаюсь. Но сам факт его наличия очень важен. Я уверен в его значимости.



Некоторые команды считают его устаревшим и требуют отмены, в то время как другие не против иметь старшего товарища в комнате переговоров. Дальнейшее участие в Формуле-1? Мы твёрдо намерены продолжать», — приводит слова Луи Камильери Autosport.



Ранее были предположения, что «Феррари» использует право вето при решении о принятии регламента на сезон 2021 года, однако этого не произошло.