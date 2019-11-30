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Глава «Мерседеса» сравнил Формулу-Е с игрой Super Mario Kart

Глава «Мерседеса» сравнил Формулу-Е с игрой Super Mario Kart
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф после дебюта команды в Формуле-Е поделился впечатлениями, которые на него произвела эта серия.

«Должен сказать, мне очень понравился этот опыт. Раньше я никогда не бывал в Саудовской Аравии, и запуск программы «Мерседеса» в Формуле-E стал особенным. Болельщики были феноменальными.

Эти гонки сильно отличаются от Формулы-1. Я бы сравнил их с Super Mario Kart, только с настоящими пилотами. Но они абсолютно оправданны, и серия заслуживает шанса», – приводит слова Вольфа Motorsport.

Гонку второго этапа шестого сезона Формулы-Е в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде выиграл британский пилот BMW i Andretti Motorsport Александер Симс. Второе место занял его напарник Максимилиан Гюнтер, третьим стал Лукас ди Грасси на болиде команды «Ауди». Пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн финишировал четвёртым.

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