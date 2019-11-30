Сайнс: мы сами создали себе неприятности

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, где он занял девятое место.

«Я очень расстроен девятым местом в квалификации, особенно после того темпа, что мы демонстрировали в первых двух сегментах. В решающей стадии я пытался показать хорошее время, но круг выезда из боксов не был идеальным. Мы сами создали себе неприятности с «Мерседесом» и «Феррари», так что моя последняя попытка была не столь удачна. Даже время из второго сегмента могло принести мне седьмую стартовую позицию. В гонке нас ждёт плотная борьба, так что скорее надо переключиться и забыть эту неудачу», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, но тот получит штраф за замену мотора и будет стартовать последним. Третье место — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.