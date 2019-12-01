Култхард: у Ферстаппена характер зверя

Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард выразил мнение, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если в следующем году машина не позволит ему бороться за титул.
«Следующий сезон очень важен для «Рэд Булл» и для будущего Ферстаппена. Макс — один из лучших гонщиков, но все эти годы не добивается результатов, на которые рассчитывает. Он хочет бороться за победу в каждом гоночном уик-энде.
Для Формулы-1 будет здорово, если у Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера будут болиды, способные побеждать. Мне бы очень хотелось, чтобы Макс остался в команде на многие годы, но я его пойму, если он захочет уйти из-за того, что «Ред Булл» и «Хонда» не смогут бороться за титул в 2020-м. У Ферстаппена характер зверя. Он хочет бороться за максимальный результат», — приводит слова Култхарда GPToday со ссылкой на De Telegraaf.
- 1 декабря 2019
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:23
-
22:27
-
21:57
-
21:56
-
21:38
-
20:50
-
20:41
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:11
-
18:52
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
17:58
-
17:38
-
17:25
-
17:09
-
15:40
-
14:15
-
14:05
-
13:19
-
12:32