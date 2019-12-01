Култхард: у Ферстаппена характер зверя

Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард выразил мнение, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если в следующем году машина не позволит ему бороться за титул.

«Следующий сезон очень важен для «Рэд Булл» и для будущего Ферстаппена. Макс — один из лучших гонщиков, но все эти годы не добивается результатов, на которые рассчитывает. Он хочет бороться за победу в каждом гоночном уик-энде.

Для Формулы-1 будет здорово, если у Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера будут болиды, способные побеждать. Мне бы очень хотелось, чтобы Макс остался в команде на многие годы, но я его пойму, если он захочет уйти из-за того, что «Ред Булл» и «Хонда» не смогут бороться за титул в 2020-м. У Ферстаппена характер зверя. Он хочет бороться за максимальный результат», — приводит слова Култхарда GPToday со ссылкой на De Telegraaf.