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Кубица снова заявил, что Рассела обеспечивали лучшей техникой

Кубица снова заявил, что Рассела обеспечивали лучшей техникой
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что на Гран-при Абу-Даби впервые в сезоне почувствовал себя комфортно в болиде. При этом поляк подчеркнул, что техника, способствовавшая этому, уже не один раз использовалась его напарником Джорджем Расселлом.

«У нас с Джорджем получился непростой год. Конечно, он проделал отличную работу. Я же часто испытывал трудности, так как терял чувство болида. Первая практика в Абу-Даби, верояно, была лучшей в году по ощущениям. Это единственный этап, на котором я себя чувствовал комфортно с какими-то вещами. Мне удалось протестировать эту технику в пятницу. Вероятно, Джордж пользовался ею и раньше.

Но на самом деле это не имеет большого значения, ведь у нас был трудный год и разница между 18-м и 20-м местом небольшая. Хотя, конечно, смотреть на это непросто, сезон получился негативным", — приводит слова Расселла RaceFans.

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