Расселл горд, что победил Кубицу во всех квалификациях сезона
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что ему удалось опередить напарника по команде Роберта Кубицу во всех квалификационных сессиях сезона.
«Это никогда не было моей целью. Мы оба достаточно быстро осознали, что в нынешнем сезоне нам предстоит борьба только друг с другом. Так что я удовлетворён статистикой. Горжусь этим результатом. Это не так-то легко, как думают некоторые люди. Часто в конце первого сегмента у вас есть только одна попытка и единственная ошибка может всё поменять», — приводит слова британца GrandPX.news.
Напомним, по завершении сезона Роберт Кубица покинет «Уильямс». Место поляка в Гроуве займёт канадский пилот Николас Латифи.
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