В «Рено» поблагодарили Хюлькенберга и признались, что расстались с ним с трудом

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поблагодарил Нико Хюлькенберга за годы сотрудничества и признал, что решение расстаться с ним далось команде нелегко.

«Решение о расставании с Нико было трудным, ведь у него очень много сильных качеств. Он отличный и всегда мотивированный пилот, всегда хочет добиваться большего. Эти качества подстёгивали и нас. Желаем Нико удачи и благодарим за огромный вклад в развитие „Рено“ в последние три года», — приводит слова Сириля Абитебуля официальный сайт французской команды.

Лучшим результатом Хюлькенберга за три сезона в «Рено» стали два пятых места: на Гран-при Германии в 2018 году и Гран-при Италии в 2019-м. В 2020 году в составе «Рено» Хюлькенберга заменит Эстебан Окон.