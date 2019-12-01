В «Рено» поблагодарили Хюлькенберга и признались, что расстались с ним с трудом
Глава «Рено» Сириль Абитебуль поблагодарил Нико Хюлькенберга за годы сотрудничества и признал, что решение расстаться с ним далось команде нелегко.
«Решение о расставании с Нико было трудным, ведь у него очень много сильных качеств. Он отличный и всегда мотивированный пилот, всегда хочет добиваться большего. Эти качества подстёгивали и нас. Желаем Нико удачи и благодарим за огромный вклад в развитие „Рено“ в последние три года», — приводит слова Сириля Абитебуля официальный сайт французской команды.
Лучшим результатом Хюлькенберга за три сезона в «Рено» стали два пятых места: на Гран-при Германии в 2018 году и Гран-при Италии в 2019-м. В 2020 году в составе «Рено» Хюлькенберга заменит Эстебан Окон.
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