Алонсо снова заговорил о возвращении в Формулу-1 в 2021 году

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился дальнейшими карьерными планами, заявив, что не исключает возвращения в Ф-1 в 2021 году.

«В январе меня ждёт ралли „Дакар“. Очевидно, это очень большой вызов. Также в 2020 году снова планирую попробовать себя в гонке „500 миль Индианаполиса“. Постараемся прибавить в 2020 году, посмотрим, как всё сложится. Что касается 2021 года, то все вопросы открыты. Не исключаю возвращения в Формулу-1 или в WEC.

Не могу сказать, что мне не хватает Формулы-1, у меня загруженный график. Но всё же сейчас у меня немного другой образ жизни. Формула-1 — требовательный спорт, живёшь им с утра до ночи. Без неё можно почувствовать себя более расслабленным и получать удовольствие от жизни", — приводит слова испанца GPToday.