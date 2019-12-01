«Рено» посвятил трогательный ролик покидающему команду Хюлькенбергу

Команда «Рено» посвятила специальный ролик немецкому пилоту Нико Хюлькенбергу, который покинет Энстоун по завершении сезона-2019. В трогательном ролике собрана нарезка видеозаписей с участием Нико за минувшие три года.

«От всех нас, кто восторгался, работая с тобой. Ты мотивировал нас, собирал нас всех и каждый раз заставлял улыбаться. Мы будем по тебе скучать, Хюльки. Спасибо», — сказано в заявлении команды на официальной странице в «Твиттере».

Соответствующий ролик можно увидеть на странице «Рено» в социальной сети.

Напомним, Хюлькенберг не только покидает «Рено», а и в целом Формулу-1. Нико так и не достиг договорённости ни с одной из команд на 2020 год. В Энстоуне его место займёт Эстебан Окон.