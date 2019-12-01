Ферстаппен: возвращение Алонсо в Ф-1 без сильной машины — пустая трата времени
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен приветствовал бы возвращение в Формулу-1 двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Вместе с тем голландец подчеркнул, если Фернандо подпишет контракт с неконкурентоспособной командой, то просто зря потратит время.
«Он великий пилот, и было бы здорово видеть его возвращение, но при условии, что у него будет конкурентоспособная и сильная машина. В противном случае вся эта затея будет пустой тратой времени. Но полагаю, что он и сам это понимает», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Напомним, Фернандо Алонсо покинул Формулу-1 по завершении сезона-2018, но никогда не исключал возможности возвращения в серию. Зимой 2020 года он впервые примет участие в знаменитом ралли «Дакар».
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