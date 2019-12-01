Хюлькенберг признан гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг по итогам зрительского голосования был признан лучшим гонщиком на Гран-при Абу-Даби, сообщает пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в «Твиттере». Немец начал гонку с девятой позиции, в какой-то момент поднялся до четвёртого места и после пит-стопа ехал в очковой зоне впереди Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо. Однако на финальном круге Хюлькенберг пропустил обоих гонщиков, так как те совершили по ещё одному пит-стопу и поставили свежие шины. Победа Хюлькенберга в голосовании — в первую очередь дань уважения немцу со стороны болельщиков, так как Нико не останется боевым пилотом в сезоне-2020. Возможно, Гран-при Абу-Даби стал для него финальным в карьере.



На подиум Гран-при Абу-Даби Формулы-1 поднялись гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.