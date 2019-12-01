Ферстаппен — третий в личном зачёте, «Рено» — пятый в Кубке конструкторов

На трассе «Яс Марина» завершилась гонка Гран-при Абу-Даби. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен, что позволило ему сохранить третью позицию в личном зачёте по итогам сезона.



В Кубке конструкторов пятое место сохранила команда «Рено», несмотря на то что им не удалось набрать очков. Даниил Квят финишировал девятым и принёс «Торо Россо» только два очка, чего не хватило для того, чтобы опередить французскую команду в командном зачёте.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 413 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 326 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 278 очков

4. Шарль Леклер («Феррари») — 264 очков

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 240 очков

6. Карлос Сайнс («Макларен») — 96 очков

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — 95 очков

8. Александер Албон («Ред Булл») — 92 очка

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 54 очка

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 52 очка

11. Ландо Норрис («Макларен») — 49 очков

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 43 очка

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 37 очков

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 37 очков

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 14 очков

18. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 739 очков

2. «Феррари» — 514 очков

3. «Ред Булл» — 417 очко

4. «Макларен» — 145 очков

5. «Рено» — 91 очко

6. «Торо Россо» — 85 очков

7. «Рейсинг Пойнт» — 73 очка

8. «Альфа Ромео» — 57 очков

9. «Хаас» — 28 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.