Ферстаппен — третий в личном зачёте, «Рено» — пятый в Кубке конструкторов

На трассе «Яс Марина» завершилась гонка Гран-при Абу-Даби. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен, что позволило ему сохранить третью позицию в личном зачёте по итогам сезона.
В Кубке конструкторов пятое место сохранила команда «Рено», несмотря на то что им не удалось набрать очков. Даниил Квят финишировал девятым и принёс «Торо Россо» только два очка, чего не хватило для того, чтобы опередить французскую команду в командном зачёте.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 413 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 326 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 278 очков
4. Шарль Леклер («Феррари») — 264 очков
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 240 очков
6. Карлос Сайнс («Макларен») — 96 очков
7. Пьер Гасли («Торо Россо») — 95 очков
8. Александер Албон («Ред Булл») — 92 очка
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 54 очка
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 52 очка
11. Ландо Норрис («Макларен») — 49 очков
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 43 очка
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 37 очков
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 37 очков
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 14 очков
18. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 739 очков
2. «Феррари» — 514 очков
3. «Ред Булл» — 417 очко
4. «Макларен» — 145 очков
5. «Рено» — 91 очко
6. «Торо Россо» — 85 очков
7. «Рейсинг Пойнт» — 73 очка
8. «Альфа Ромео» — 57 очков
9. «Хаас» — 28 очков
10. «Уильямс» — 1 очко.
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