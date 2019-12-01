Впервые с 2015 года в топ-6 общего зачёта Ф-1 попал пилот не из трёх топ-команд

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс добился редкого достижения для представителей команд—середняков Формулы-1. Заняв шестое место в личном зачёте по итогам сезона-2019, Сайнс стал первым пилотом с 2015 года, который добился такого результата, представляя не «Мерседес», «Феррари» или «Ред Булл». Сайнс на одно очко опередил француза Пьера Гасли и на четыре — таиландца Александера Албона, которые поочерёдно выступали за «Ред Булл» и «Торо Россо», поменявшись командами во время летней паузы.



В сезоне-2015 пилоты «Ред Булл» россиянин Даниил Квят и австралиец Даниэль Риккардо заняли только седьмое и восьмое места, пропустив вперёд представителей «Уильямса» финна Валттери Боттаса и бразильца Фелипе Массу.