Хэмилтон: мы сохранили силы до конца сезона, я горжусь командой
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на первой позиции. Компанию на подиуме ему составили Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.
«По правде говоря, я горжусь. Это потрясающая команда, мы атаковали весь год, сохранили силы до конца сезона, выиграли чемпионат, но мы продолжали учиться и улучшать болид. Спасибо команде, моим болельщикам по всему миру. Люди продолжают вдохновлять меня, спасибо болельщикам здесь, я счастлив.
Думаю, что эти парни, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, очень хороши. Молодёжи в первенстве становится всё больше, и я имею честь присутствовать здесь, когда они достигают результата», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
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