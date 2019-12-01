Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен: в следующем сезоне вернусь ещё сильнее

Ферстаппен: в следующем сезоне вернусь ещё сильнее
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на второй позиции. Победу одержал Льюис Хэмилтон, третьим финишировал Шарль Леклер. Этот подиум позволил Максу Ферстаппену сохранить третью позицию в личном зачёте по итогам сезона-2019.

«Были небольшие проблемы, но в конце дня никакой разницы бы не было с точки зрения позиции на финише. У нас была разная стратегия с Феррари, они остановились очень рано. У нас был темп, но его не хватало для того, чтобы бороться с Льюисом Хэмилтоном.

Закончить чемпионат на третьей позиции — это отличное завершение сезона. Мы здорово поработали, теперь я немного отдохну, побуду с семьёй и перезаряжу батарейки к следующему сезону, чтобы вернуться ещё сильнее», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019