Ферстаппен: в следующем сезоне вернусь ещё сильнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на второй позиции. Победу одержал Льюис Хэмилтон, третьим финишировал Шарль Леклер. Этот подиум позволил Максу Ферстаппену сохранить третью позицию в личном зачёте по итогам сезона-2019.



«Были небольшие проблемы, но в конце дня никакой разницы бы не было с точки зрения позиции на финише. У нас была разная стратегия с Феррари, они остановились очень рано. У нас был темп, но его не хватало для того, чтобы бороться с Льюисом Хэмилтоном.



Закончить чемпионат на третьей позиции — это отличное завершение сезона. Мы здорово поработали, теперь я немного отдохну, побуду с семьёй и перезаряжу батарейки к следующему сезону, чтобы вернуться ещё сильнее», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.