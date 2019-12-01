Ферстаппен: в следующем сезоне вернусь ещё сильнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на второй позиции. Победу одержал Льюис Хэмилтон, третьим финишировал Шарль Леклер. Этот подиум позволил Максу Ферстаппену сохранить третью позицию в личном зачёте по итогам сезона-2019.
«Были небольшие проблемы, но в конце дня никакой разницы бы не было с точки зрения позиции на финише. У нас была разная стратегия с Феррари, они остановились очень рано. У нас был темп, но его не хватало для того, чтобы бороться с Льюисом Хэмилтоном.
Закончить чемпионат на третьей позиции — это отличное завершение сезона. Мы здорово поработали, теперь я немного отдохну, побуду с семьёй и перезаряжу батарейки к следующему сезону, чтобы вернуться ещё сильнее», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
- 1 декабря 2019
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
16:53
-
15:53
-
15:19
-
14:36
-
13:40
-
12:55
-
12:00
-
11:55
-
10:53
-
09:43
-
01:07
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:23
-
22:27
-
21:57
-
21:56
-
21:38
-
20:50
-
20:41
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:55